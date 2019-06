Λίγες ώρες νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει επισήμως το πρόγραμμα της αγωνιστική περιόδου 2019-'20 για την Premier League και τώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιούργησε κάτι πιο εξειδικευμένο για τους δικούς της οπαδούς. Ενα σούπερ βιντεάκι που περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα ραντεβού της σεζόν για τους Κόκκινους Διαβόλους, αλλά και όλα τα ματς πρωταθλήματος τοποθετημένα ανά μήνα.

Your guide to our 2019/20 @PremierLeague fixtures. pic.twitter.com/hmaiGmNl1e

— Manchester United (@ManUtd) June 15, 2019