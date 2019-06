Έχει πατήσει τα 33 κι όμως, η φυσική του κατάσταση, το σώμα του, οι στροφές που παίρνει το μυαλό του μέσα στο γήπεδο και το γεγονός πως όσο κουρασμένος κι αν είναι θα βάλει το κεφάλι κάτω και θα τρέξει, αποδίδουν όλα στον απόλυτο βαθμό.

Έχει προσέξει πολύ. Δεν άφησε τον χρόνο να φανεί πάνω του. Κι αυτό, γιατί είναι απόλυτος επαγγελματίας. Με συναίσθημα για τη νυν ομάδα του, αλλά από εκείνους τους αθλητές που ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν όταν τελειώνει η προπόνηση. Σωστό φαγητό, σωστό ύπνο, όχι ξενύχτια, όχι αλκοόλ.

"I might go a bit exotic!"

Ναι, σε πολλούς, αυτό θα μπορούσε να φαίνεται και εντελώς βαρετό. Και ο ίδιος, νωρίτερα στην καριέρα του δεν έδινε και πολλά δικαιώματα. Ίσως δεν ήθελε να είναι το κεντρικό πρόσωπο. Ίσως τον ενδιέφερε να κάνει σωστά τη δουλειά του κι ας μη φανεί καθόλου όπως φαίνονταν άλλοι δίπλα του στον αγωνιστικό χώρο. Περνούσε αδιάφορος. Κι όμως, ήταν το αγαπημένο του.

Δημιουργήθηκε, μάλιστα, λογαριασμός στα social media με το όνομα «Βαρετός Μίλνερ», περισσότερο με χιουμοριστική διάθεση, δίχως όμως να κρύβει και την εμπάθεια προς τον ποδοσφαιριστή. Κι αν απορεί κανείς για τις ειρωνικές αναρτήσεις του Άγγλου χαφ στον δικό του, επίσημο λογαριασμό, ή το ασταμάτητο τρολάρισμα, είναι γιατί προσπαθεί να δώσει τις δικές του απαντήσεις και να... πάει με τα νερά εκείνων που θεωρούν ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.

Ο Γιούργκεν Κλοπ και λογικά όλοι οι προηγούμενοι προπονητές του Τζέιμς Μίλνερ, που ήταν παρών σε μεγάλες επιτυχίες με τη Μάντσεστερ Σίτι στο παρελθόν, γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σοβαρός είναι στο χορτάρι και πόσο μπορούν να στηρίζονται ανά πάσα στιγμή σ' εκείνον. Κι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, για τον ποδοσφαιριστή.

Η θέση του, αυτή στην οποία τον έμαθε όλος ο κόσμος, είναι στο χώρο του κέντρου. Έχει παίξει με τεράστια επιτυχία και για πολύ καιρό, λόγω ανάγκης, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν γκρίνιαξε ποτέ. Δεν παραπονέθηκε για το...τρέξιμο που θα έπρεπε να ρίξει. Για τις κούρσες από τη μια άκρη του γηπέδου στην άλλη. Για το γεγονός πως δεν θα είχε... χαλαρά διαστήματα στο παιχνίδι και θα έπρεπε να βρίσκεται σε εγρήγορση αμυντικά και επιθετικά. Έχει φτιαχτεί γι' αυτό το πράγμα. Έχει φροντίσει τόσο τον εαυτό του και τις δυνατότητες του σώματός του που δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Και είναι στα 33 του...

Έχει κατακτήσει δυο Πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Μάντσεστερ Σίτι, το 2012 και το 2014, ένα LeagueCup (2014), το πρώτο του τρόπαιο ήταν το Κύπελλο Αγγλίας το 2011, έναν χρόνο πριν από το μαγικό φινάλε της Premier League με το γκολ του Αγουέρο απέναντι στην ΚΠΡ, ενώ, έχει κι ένα Community Shield από το 2013.

Από φέτος, είναι και Πρωταθλητής Ευρώπης. Γιατί το αξίζει κι εκείνος για το ρόλο που είχε. Κι αν το ξέχασε κανείς, κυρίως στο εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν, ήταν εκείνος που έκανε... ό,τι ήθελε τον Νεϊμάρ κα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα. Είναι εκείνος που όρμησε στον Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νόου» γιατί ήθελε να εκδικηθεί για μια «ποδιά» που του είχε κάνει πριν μερικά χρόνια. Πάντοτε εκεί. Πάντοτε παρών για την ομάδα. Πάντοτε... στα όπλα, για να βοηθήσει.

Ακόμα και ο... χαβαλές που έκανε, τόσο μετά την πρόκριση στον περσινό τελικό του Champions League, όσο και μετά τον φετινό θρίαμβο στη Μαδρίτη, κρύβουν μεγάλες αλήθειες. Έλεγε ότι θα το διασκεδάσει με... χυμό κι όχι με μπύρα και όλοι γελούσαν μαζί του. Φέτος, είπε ότι θα το ρίξει έξω και θα πιεί... λεμονάδα, τη στιγμή που οι υπόλοιποι άρχισαν να κατεβάζουν το ένα μπουκάλι μετά το άλλο. Εκείνος, δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Θέλει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος για τον εαυτό του και μετά για την ομάδα. Έτσι έχει μάθει. Έτσι του κόλλησε η «ρετσινιά» του βαρετού. Και η αλήθεια είναι πως δεν τον νοιάζει καθόλου. Θα δίνει τις απαντήσεις του πρώτα στο γήπεδο και ενέργεια και με εμφανίσεις που θα κάνουν τον κόσμο ν' απορήσει για την πραγματική του ηλικία και μετά θα ... πετάξει και το τρολάρισμα στα social media.

​

Παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο από τα 16 του χρόνια. Έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 700 παιχνίδια στην καριέρα του. Κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας ό,που του ζητηθεί, ακόμα κι αν η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί μπορεί να του είναι παντελώς άγνωστη. Θα φροντίσει να τη μάθει. Γιατί θα θεωρήσει ότι αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα, βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Και πάλι, δεν απολαμβάνει τους μεγαλοπρεπείς τίτλους στα media ή τους διθυράμβους στις αγγλικές εφημερίδες, όπως συμβαίνει με τους Φαν Ντάικ, Άλισον και Σαλάχ. Δεν είναι... εμπορικός. Είναι ο βαρετός Μίλνερ στη σκέψη του κόσμου. Είναι ο Τζέιμς Μίλνερ, το απόλυτο «εργαλείο», στη σκέψη όσων πραγματικά μπορούν να δουν το κάτι παραπάνω στις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και τον παρακολουθήσουν λίγο καλύτερα.

«Συνέπεια... ακόμα και στο μαλλί» έλεγε γελώντας δυνατά ο Γιούργκεν Κλοπ για το κούρεμα που είχε από μικρός και συνεχίζει να έχει ο Άγγλος χαφ. Ωστόσο, ο Γερμανός κόουτς τα είπε όλα με το όνομά τους και πολύ σύντομα. «Ο κ.Συνεπής. Ό,τι κι αν κάνει, το κάνει στο υψηλότερο επίπεδο και είναι απαιτητικός με τα πάντα. Πραγματικός ηγέτης...».

Στα λόγια του ποδοσφαιριστή μετά την κατάκτηση του Champions League, φανερώνεται και η ... σοφία, την οποία του αναγνώρισε ο Κλοπ. «Στη Σίτι, όταν πήραμε το πρώτο Κύπελλο, συνεχίσαμε και κατακτήσαμε περισσότερους τίτλους στη συνέχεια. Ήταν να γίνει η αρχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και τώρα να συνεχίσουμε. Παίξαμε και χάσαμε αρκετούς τελικούς και ήταν οδυνηρό όλο αυτό που περνούσαμε. Δείτε τώρα πόσο μπορούμε και διαχειριζόμαστε ματς και καταστάσεις ακόμα κι όταν δεν είμαστε πολύ καλοί. Μάθαμε πολλά στην πορεία της διαδικασίας που έχουμε ακολουθήσει. Μας βλέπει ο κόσμος και ξέρει πως τώρα παίζει πράγματι η Λίβερπουλ...»...​

Jurgen Klopp James Milner

A special moment between the Liverpool boss and his player... pic.twitter.com/8PHJL9zlD5

— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 1, 2019