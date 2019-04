Μαρσέλο Μπιέλσα: Θα κάτσει στο... θρόνο του Game of Thrones! (vid)

Ο Τζέιμι Λάνιστερ του Game of Thrones (κατά κόσμον Νικολάι Κόστερ-Βαλντάο), προκάλεσε τεράστια έκπληξη σ' όλο τον κόσμο με την αποκάλυψη που έκανε.

Συγκεκριμένα είπε πως ο προπονητής της Λιντς, Μαρσέλοι Μπιέλσα θα κάτσει στο σιδερένιο θρόνο στο φινάλε της σειράς.

«Είναι ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας Λιντς που ξέρει από Βορρά, στην Αγγλία όπου εργάζεται, και έρχεται ξαφνικά για να μεταμορφώσει με έναν μαγικό τρόπο τον κόσμο προς το καλύτερο.

Όταν όλα είναι χαμένα, μεταμορφώνει τον Βορρά σε έναν πανέμορφο παράδεισο» είπε ο Δανός και φυσικά άφησε τους πάντες σύξυλους.

Αν δεν είναι τρολ, τότε ο Αργεντινός θα «κλέψει την παράσταση» σε μια σειρά που έχει κάνει... πάταγο!

Will Bielsa end up on the Iron Throne? Jamie Lannister reckons so #lufc pic.twitter.com/c7x9XS79K5

— Amitai Winehouse (@awinehouse1) April 10, 2019