Θέλει Φρέιζερ η Αρσεναλ

Πολύ ψηλά στη λίστα των Λονδρέζων ο Ράιαν Φρέιζερ και ο εξτρέμ της Μπόρνμουθ. Ο 25χρονος Σκωτσέζος έχει κάνει εξαιρετική σεζόν και αρκετές ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του. Το συμβόλαιό του με τη Μπόρνμουθ ολοκληρώνεται το 2020 και η Αρσεναλ έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές με τον σύλλογο.

Ryan Fraser has created 21 Big Chances in the Premier League this season, at least eight more than any other player.

Wee man, BIG numbers. pic.twitter.com/f8XyMXPTMw

Squawka Football (@Squawka) April 2, 2019