Έλαβε τη βασιλική τιμή από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ ο Χάρι Κέιν (vid)

Ο Χάρι Κέιν, έχοντας ήδη γίνει κομμάτι της ιστορίας των «σπιρουνιών» με τις τρομερές του επιδόσεις και τον αριθμό των γκολ που πετυχαίνει κάθε σεζόν, έβαλε τον τίτλο του Member of British Empire (ή πιο περιγραφικά Member of the Most Excellent Order of the British Empire, ελληνιστί Μέλος του πιο εξαίρετου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) και έλαβε τη διάκρισή του από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

@England captain @HKane today collected his MBE for services to football from Prince William at Buckingham Palace. pic.twitter.com/vQNWLOKTqa — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 28, 2019 /blockquote>