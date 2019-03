Τιμωρία για Ποτσετίνο, απών από τον πάγκο με Λίβερπουλ (vid)

Ο τεχνικός των «σπιρουνιών», μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ήταν έξαλλος με τον ρέφερι της αναμέτρησης του Turf Moor, όμως, ήταν κάτι για το οποίο μετάνιωσε αμέσως και απολογήθηκε δημόσια προς την ομάδα του, τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και φυσικά τον Μάικ Ντιν.

Από την πρώτη στιγμή είχε αναφέρει ότι θ' αποδεχόταν την τιμωρία που θα αποφάσιζε η Ομοσπονδία, η οποία ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης πως του επέβαλε δύο αγωνιστικές μακριά από τον πάγκο και πρόστιμο 10.000 λιρών.

Θυμηθείτε το περιστατικό:

Mauricio Pochettino was NOT happy with Mike Dean at full time! pic.twitter.com/w0r0FTRUiI

— Soccer AM (@SoccerAM) February 23, 2019