Ποτσετίνο: «Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου στον διαιτητή, ήταν απαράδεκτο» (vids)

Ο Αργεντινός προπονητής των «σπιρουνιών» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ενόψει του ντέρμπι της Τετάρτης απέναντι στην Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ»:

«Θα αποδεχθώ την τιμωρία. Όταν είδα το βίντεο από την τηλεόραση, κατάλαβα ότι πρέπει ν' αποδεχθώ την κατηγορία από την FA για τη συμπεριφορά μου.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από τον Μάικ Ντιν γιατί δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμπεριφερθώ έτσι είτε είχα δίκιο είτε άδικο και δεν θα έπρεπε να διαμαρτυρηθώ έτσι.

Δεν είναι τρόπος αυτός να συμπεριφέρεται κανείς, όπως το έκανα εγώ και θα αποδεχθώ κάθε τιμωρία από την Ομοσπονδία. Όπως η συμπεριφορά μου έγινε μπροστά σε όλους, έτσι μπροστά σε όλους ζητώ και συγγνώμη».

