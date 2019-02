«Πρέπει να ετοιμαστούμε για τελικό. Ξέρουμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο και να δείξουμε τις ικανότητες μας» είχε πει ο Γκράθια πριν τη σέντρα και η ομάδα του φρόντισε να τον δικαιώσει. Η Γουότφορντ επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της ΚΠΡ και βρέθηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου. Οι γηπεδούχοι πάντως μπήκαν δυνατά, αλλά ο Γκόμες με εξαιρετική επέμβαση νίκησε τον Γκόμες. Ντίνι και Γκρέι προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί, αλλά τη λύση έδωσε στο 45' ο Καπού με ιδανικό τελείωμα για το 1-0. Κακό το β' μέρος, η Γουότφορντ είχε τον έλεγχο, με την ΚΠΡ να απειλεί μόνο στο 87', αλλά ο Φούρλονγκ έχασε μοναδική ευκαιρία από κοντά.

| @WatfordFC take the lead on the stroke of half time! pic.twitter.com/lkY1Gddh3E

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 15, 2019