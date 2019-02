Το Μάντσεστερ είναι πλέον ενωμένο... (pic)

Επιστροφή χρημάτων* στο Πανιώνιος - ΠΑΟΚ και σούπερ αποδόσεις στο Κύπελλο Ελλάδας από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Οι «πολίτες» απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας της συμπολίτισσάς τους, με μια φωτογραφία με τον κόσμο των δύο ομάδων ενωμένο και την επιγραφή «Μια πόλη μαζί».

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Δευτέρας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εκπροσωπηθεί από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ σε Gala που διοργάνωσε ο Βινσέν Κομπανί για την συγκέντρωση χρημάτων για τους άπορους και τους άστεγους της πόλης και ο Βέλγος αμυντικός είχε αναφέρει:

Όλοι γνωρίζουν την αντιπαλότητα των ομάδων της πόλης, αλλά δείχνει και πως οι σύλλογοι μπορούν να συνεργαστούν και να είναι ενωμένοι σε τέτοιες ενέργειες και στο μέλλον».

#ACityUnited

Paying our respects on the 61st anniversary of the Munich air disaster. pic.twitter.com/AJ7zwKB7Nj

— Manchester City (@ManCity) February 6, 2019