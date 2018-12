Τελικά δεν θα τιμωρηθεί για το «πνίξιμο» ο Μανέ (vid)

Η Λίβερπουλ διέλυσε την Αρσεναλ, αλλά κανονικά στο 0-0 θα έπρεπε να έχει μείνει με παίκτη λιγότερο από το 7ο λεπτό. Ο Μανέ έκανε μία αψυχολόγητη λαβή, πιάνοντας από τον λαιμό τον Λίχσταϊνερ, αλλά ο διαιτητής έδωσε απλά φάουλ υπέρ της Αρσεναλ και όχι κόκκινη. Η Ομοσπονδία που εξέτασε τη φάση τη Δευτέρα, εξήγησε ότι από τη στιγμή που ο διαιτητής είδε τι συνέβη και έδωσε φάουλ, δεν γίνεται να τιμωρηθεί περαιτέρω ο επιθετικός της Λίβερπουλ, που τελικά γλίτωσε την ποινή.

Mane should have been sent off

Dear FA please do your Job pic.twitter.com/RcoTHXxgNw

— Chelsea Transfer News (@SarriBallfc) December 29, 2018