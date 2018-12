Εντέν Αζάρ: Είναι ήδη θρύλος... (pics & vid)

Με δυο δικά του γκολ στο Vicarage Road το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο της φετινής Boxing Day, ο Βέλγος σούπερ σταρ έφτασε στην 100άρα και την ξεπέρασε, καθορίζοντας μόνος το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τη Γουότφορντ, την οποία η ομάδα του Σάρι νίκησε με το τελικό 2-1.

Ο Αζάρ έπαιξε ξανά στην επίθεση, με τον Ολιβιέ Ζιρού να κάθεται στον πάγκο και τον Αλβάρο Μοράτα να παραμένει εκτός αποστολής λόγω προβλήματος. Οι επελάσεις του και ο τρόπος με τον οποίο να τρέξει με τη μπάλα στα πόδια και να κάνει είτε την απρόβλεπτη πάσα είτε να πάρει όλη τη φάση πάνω του, είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του που έχει μάθει πλέον όλος ο κόσμος, αλλά δύσκολα μπορεί να το σταματήσει κάποιος αντίπαλος αμυντικός.

Από την πρώτη του σεζόν, αυτή του 2012-2013, μέχρι και φέτος, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει πανηγυρίσει ένα Europa League, δυο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο κι ένα Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Κάθε αγωνιστική περίοδο πέρα από αυτή του 2015-2016, έφτανε άνετα σε διψήφιο αριθμό τερμάτων, αφού μονάχα πριν από μια τριετία είχε μείνει στα 6 γκολ και φέτος είναι ήδη στα 12. Μάλιστα, για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά, σε επίπεδο Premier League, έχει φτάσει πλέον στα 10 τέρματα, με τη συνολική συμβολή του στα γκολ της Τσέλσι να φτάνει στα 19 έπειτα και από τις 9 ασίστ που έχει μοιράσει μέχρι στιγμής στον πρώτο γύρο του κορυφαίου πρωταθλήματος μετά και το πέρας της Boxing Day.

Στέλνοντας δυο φορές τη μπάλα στα δίχτυα της Γουότφορντ, το βράδυ της Τετάρτης, έφτασε στα 101 γκολ στην ιστορία της παρουσίας του στους «μπλε» του Λονδίνου και έγινε μόλις ο 10ος ποδοσφαιριστής στα χρονικά της ομάδας που πετυχαίνει τριψήφιο αριθμό τερμάτων! Ακριβώς πάνω από εκείνον στα 108 είχε σταματήσει ο Τζορτζ Χίλντσον, ενώ, κορυφαίος όλων παραμένει ο Φρανκ Λάμπαρντ που αν και μέσος, είχε αποχωρήσει από το «Στάμφορντ Μπριτζ» έχοντας προσφέρει 211 γκολ, πάνω και από τον θρυλικό Μπόμπι Τάμπλινγκ των 202 τερμάτων.

Αναλυτικά η 10άδα των «μπλε» που έχουν 100+ γκολ:

Ο Εντέν Αζάρ ξέρει ότι υπάρχει μια ιστορία που θα παραμένει στο προσκήνιο αλλά με τον τρόπο του θα τη σκεπάζει όσο μπορεί για να μην επηρεάζει την ομάδα, τον ίδιο αλλά και τους οπαδούς. Θέλει πολύ να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν το έχει κρύψει ποτέ. Βέβαια, θα είναι το ίδιο χαρούμενος αν παραμείνει στην Τσέλσι και ολοκληρώσει την καριέρα του στο Λονδίνο, ωστόσο, ένα απωθημένο θα το έχει. Γι' αυτό και είναι λογικό ίσως κάποια στιγμή να κινήσει κι εκείνος λίγο τα νήματα για να βρεθεί τρόπος να εκπληρώσει το όνειρο της μεταγραφής στη «βασίλισσα» και το βίωμα της εμπειρίας της LaLiga και μεγάλων clasico απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Μετά το παιχνίδι του Vicarage Road και με δεδομένο το επίτευγμά του με τα 101 γκολ στον «μπλε» λογαριασμό του, είχε να πει πως στόχος του είναι να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα με τον λονδρέζικο σύλλογο και να φτάσει σε σημείο να θεωρείται θρύλος, όπως είναι οι Λάμπαρντ, Τέρι και Ντρογκμπά στη σύγχρονη εποχή της ομάδας. Αυτό που μπορεί να μην έχει καταλάβει και είναι απόλυτα θετικό για την Τσέλσι αν ισχύει, είναι πως ο Εντέν Αζάρ αποτελεί ήδη θρύλο του κλαμπ. Είναι ο ποδοσφαιριστής που όλες οι ομάδες θα ήθελαν να έχουν στο ρόστερ τους και όλοι οι προπονητές στη διάθεσή τους. Είναι από τους ελάχιστους game-changers που συνδυάζουν και λίγο... αλήτικο στυλ αλάνας με ντρίμπλες και σβούρες, αλλά ήταν τρομερά αποτελεσματικό αφού ξέρει πολύ καλά τον τρόπο να το κάνει.

