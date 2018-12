100αρα με... στυλ ο Αζάρ! (vid)

Ο Αζάρ πέρασε εντυπωσιακά τον Φόστερ, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και παράλλημα έγραψε τη δική του ιστορία, αφού έγινε μόλις ο 10ος παίκτης που έχει σκοράρει 100+ γκολ με τη φανέλα των Μπλε! Μάλιστα, λίγο αργότερα από την άσπρη βούλα πέτυχε και δεύτερο τέρμα κόντρα στη Γουότφορντ (101 τέρματα). Φέτος έχει συμμετοχή σε 19 γκολ στην Premier League (10 γκολ και 9 ασίστ), κάτι που δεν έχει πετύχει άλλος...

December 26, 2018