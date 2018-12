Εβρά: «Να σταματήσουμε να είμαστε... παιδική χαρά» (pic)

Ο Γάλλος μπακ τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στους «κόκκινους διαβόλους» με την απομάκρυνση του προπονητή, το πρωί της Τρίτης, έπειτα από 2,5 αγωνιστικές περιόδους στον πάγκο.

Χαρακτηριστικά, ο Εβρά έγραψε στα social media:

«Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι που επικεντρωνόμαστε στο θέμα του Πογκμπά με τον Μουρίνιο. Πρέπει να κοιτάξουμε όλοι ώστε να χτιστεί κάτι στέρεο, συμπαγές κι όχι να μοιάζει η ομάδα με παιδική χαρά. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι καθαρή ασέβεια προς το έμβλημα της ομάδας. Από εδώ και πέρα θέλουμε μόνο θετική σκέψη...».

The thing that is annoying me the most right now is why are people so focused on @paulpogba and Jose Mourinho. Let's focus on rebuilding something solid instead of being in a playground. Doing this is only disrespecting the badge, from now we only need positivity. #ManUtd #MUFC pic.twitter.com/ClmWqmgf7G

— Patrice Evra (@Evra) December 18, 2018