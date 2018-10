Συγκλονισμένοι οι παίκτες της Λέστερ έξω από το King Power (vid & pics)

«Πήγες πάνω και πιο πέρα από κάθε προσδοκία. Δεν έχω συναντήσει ποτέ στο παρελθόν έναν άνθρωπο όπως εσύ. Τόσο απίστευτα εργατικό, τόσο αφοσιωμένο, τόσο παθιασμένο, τόσο ευγενικό και γενναιόδωρο στο μέγιστο βαθμό.

Είχες χρόνο για τον καθένα. Ενδιαφερόσουν για όλους. Δεν είχε σημασία ποιος ήταν, είχες χρόνο για αυτούς. Πάντα σε θαύμαζα ως ηγέτη, ως πατέρα και ως άνδρα.

Άλλαξες το ποδόσφαιρο για πάντα! Έδωσες ελπίδα στον καθένα πως το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό, όχι μόνο στους οπαδούς μας αλλά και στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο σε κάθε άθλημα!» ανέφερε στο συγκλονιστικό του μήνυμα ο Κάσπερ Σμάιχελ. Συγκλονισμένοι οι παίκτες της Λέστερ δεν μπορούν να συνέλθουν ακόμα από τον εφιάλτη της απώλειας του ιδιοκτήτη τους, Vichai Srivaddhanaprabha κάτι που αποτυπώνεται και στις εικόνες από την παρουσία τους στο σημείο της συντριβής.

Leicester City players are at King Power stadium paying tribute to the club's chairman Vichai Srivaddhanaprabha, who was among five people killed in Saturday's helicopter crash.

