Ο Σάρι κατηγορείται πως έγινε... Λεβ (vid)

Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμειναν στο 2-2 σε ένα από τα καλύτερα ματς του φετινού πρωταθλήματος το οποίο είχε τα πάντα. Γκολ, ανατροπές, διαμαρτυρίες, αλλά κι ευτράπελα.

Μετά το τέλος του αγώνα, Σάρι και Μουρίνιο τα έλεγαν σε ήρεμο ύφος όταν μια ενέργεια του Ιταλού τεχνικού των «μπλε» που πιάστηκε από τον φακό της τηλεόρασης έγινε viral.

Ο Ιταλός τεχνικός φαίνεται σαν να σκαλίζει στη μύτη του, και στη συνέχεια να σκουπίζεται πάνω στο σακάκι του Ζοσέ Μουρίνιο. Βέβαια, δεν φαίνεται ξεκάθαρα να γίνεται κάτι τέτοιο οπότε τα συμπεράσματα δικά σας.

Δείτε το βίντεο:

Sarri picks his nose and wipes it on Mourinho’s Jacket, Lmao. pic.twitter.com/Ab1WmmXIgz

— Pys (@CFCPys) 20 October 2018