Στη Γιουνάιτεντ κάποτε... είχαν τσαμπουκά (vid)

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο υπενθυμίζει στους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» τα περασμένα μεγαλεία, τα οποία πλέον διηγούνται... κλαίγοντας.

Μετά και το 0-0 με τη Βαλένθια, με την τελευταία νίκη στο «Ολντ Τράφορντ» να έχει σημειωθεί περίπου πριν από δύο μήνες (10 Αυγούστου), η σύγχρονη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πολύ διαφορετική νοοτροπία από την ομάδα που κάποτε δημιουργούσε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για να φτάσει στους τίτλους.

Το παρακάτω βίντεο αφορά ένα ματς με τη Γουίγκαν επί εποχής Σερ Άλεξ και τα μαρκαρίσματα που θα δείτε βγαίνουν με ψυχή και τσαμπουκά... Όπως θα έπρεπε να γίνεται ούτως ή άλλως, αλλά σπάνια συμβαίνει πλέον...

Fighting for the badge under SAF, Players need to be this dedicated for Mourinho! #mufc pic.twitter.com/D2jv4r9dTa

— ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) October 1, 2018