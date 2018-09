Ο 31χρονος μέσος, Κλαούντιο Γιάκομπ, έμεινε ελεύθερος από την Γουέστ Μπρομ και υπέγραψε στη συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

Yacob joins The Reds#NFFC can confirm that Argentinian midfielder Claudio Yacob has signed for the club on a deal until the summer of 2020. https://t.co/BCJemS5j5Z

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 6, 2018