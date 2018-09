Ο Βορμ εκτέλεσε ελεύθερο... και έστειλε τη μπάλα κόρνερ! (vid)

Τα «σπιρούνια» είδαν το απόλυτό τους στη φετινή Premier League να σταματά στο «Vicarage Road» το απόγευμα της Κυριακής, με την εκπληκτική Γουότφορντ του Χάβι Γκράθια να φτάνει με ανατροπή στο 2-1 και να κάνει εκείνη το 4x4!

Το κακό απόγευμα της Τότεναμ αποτυπώνεται απόλυτα στη γκάφα που έκανε ο Βορμ όταν σε προσπάθειά του να εκτελέσει ελεύθερο με κοντινή πάσα σε αμυντικό της ομάδας του προκειμένου να ξεκινήσει νέα επίθεση, έστειλε τη μπάλα κόρνερ για τους «hornets»!

Vorm goal kick. Out for a corner. I’m so sorry what pic.twitter.com/zI92Qwo3nn

— Dan (@daniel_fantetti) September 2, 2018