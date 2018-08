Του... κεφαλιού τους κάνουν Τότεναμ και Νιούκαστλ (vids)

Με κεφαλιά του Βερτόνχεν από κοντινή απόσταση και γκολ που κατακύρωσε το Goal Line Technology λόγω της δυσκολίας της φάσης προηγήθηκε η Τότεναμ στο St.James' Park, με τη Νιούκαστλ ν' απαντά με κεφαλιά του Ζοσελού από εκπληκτική σέντρα του Ρίτσι.

Λίγο αργότερα, από νέα «ξυραφιά» του Οριέ, ο Ντέλε Άλι από το δεύτερο δοκάρι με το κεφάλι έβαλε ξανά μπροστά τα «σπιρούνια».

August 11, 2018