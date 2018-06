Ανακοίνωσε Μπιέλσα η Λιντς (pics)

Μετά τη Λιλ, έρχεται για τον Μαρσέλο Μπιέλσα η Λιντς, με τον «τρελό» να έχει στόχο την επιστροφή της ομάδας στην Premier League. Oι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για δύο χρόνια, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον έναν.

Ο 62χρονος είπε για την πρόσληψή του:

«Ήταν πάντα φιλοδοξία μου να δουλέψω στην Αγγλία και είχα διάφορες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, όμως, ένιωθα ότι πρέπει να περιμένω για το κατάλληλο πρότζεκτ και όταν ήρθε ένας σύλλογος με την ιστορία της Λιντς μου ήταν αδύνατον να αρνηθώ.

Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που μου δίνεται να δουλέψω μαζί με τους Βίκτορ, Αντρέα και Άνγκους ώστε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα σ' αυτόν τον σύλλογο».

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Αντρέα Παντριτσάνι τόνισε από την πλευρά του:

«Είναι ένας προπονητής που θαύμαζα για πολλά χρόνια κι όταν ήρθε η ευκαιρία να τον φέρουμε στο Έλαντ Ρόουντ, αποτέλεσε προτεραιότητά μας. Ο Μαρσέλο έχει πλούσια εμπειρία και θα την χρησιμοποιήσει μια νέα κουλτούρα και πνεύμα νικητή στο σύλλογό μας».

| #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach

Leeds United (@LUFC) June 15, 2018