«Ο Sokratis έχει υπογράψει ήδη στην Αρσεναλ»!

Πολωνία – Χίλη με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Αναφέρει ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός, αποτελεί την δεύτερη μεταγραφή του αγγλικού συλλόγου, μετά τη μετακίνηση του Λιχτστάινερ στο Βόρειο Λονδίνο την Τρίτη.

Μάλιστα στις αρχές τις εβδομάδας το γερμανικό περιοδικό kicker, είχε αποκαλύψει ότι έως την Κυριακή ο Sokratis θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αρσεναλ.

Οι Γερμανοί αναφέρουν ότι Αρσεναλ θα δώσει στην Ντόρτμουντ 17 εκατ ευρώ, ενώ ο Παπασταθόπουλος θα υπογράψει συμβόλαιο με την Αρσεναλ έως το 2021, με καθαρές ετήσιες αποδοχές 5 εκατομμύρια ευρώ, διπλάσια χρήματα από το συμβόλαιο που προέβλεπε το συμβόλαιο που είχε με την Ντόρτμουντ έως το 2021.

Αντικαταστάτης του στην Ντόρτμουντ θα μπορούσε να είναι ο 22χρονος Γάλλος Αμπντού Ντιαλό της Μάιντς.

L’équipe have announced that Sokratis Papastathopoulos is the 2nd signing for Arsenal this summer

— Don Draper (@arsenalbarclays) June 7, 2018