Μάνατζερ Σαλάχ: «Δεν προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα» (pic)

Μπορεί σε λίγες ημέρες να αρχίζει το Μουντιάλ, ωστόσο τα μεταγραφικά σενάρια δεν σταματάνε. Ένα από αυτά που έκανε αίσθηση είναι αυτό που έγραψε η «As» η οποία ανέφερε πως ο μάνατζερ του Μοχάμεντ Σαλάχ πρότεινε τον πελάτη του στην Μπαρτσελόνα. Την είδηση αυτή διέψευσε ο εκπρόσωπος του Αιγύπτιου επιθετικού της Λίβερπουλ αναφέροντας χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Αυτό δεν έγινε ποτέ! Χρειάζεστε καλύτερες πηγές».

This never happened. @English_AS you need better sources. https://t.co/Y4OpwkoNYV

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) June 6, 2018