Η Λίβερπουλ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στη Μπράιτον, επικράτησε 4-0 της Μπράιτον, σφράγισε το σεντόνι (4η θέση) για την επόμενη σεζόν και στρέφει το βλέμμα στο Κίεβο! Παράλληλα, έκλεισε τη σεζόν αήττητη εντός έδρας με 11 νίκες και 7 ισοπαλίες. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτασε τα 32 γκολ στο πρωτάθλημα και πήρε το στέμμα του πρώτου σκόρερ! Οι Κόκκινοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς, έβαλαν τη Μπράιτον στην περιοχή της, αλλά... διαιτητής (δεν έδωσε καθαρό πέναλτι στον Σαλάχ) και Ράιαν στάθηκαν εμπόδιο! Στο 26ο λεπτό ήρθε το γκολ για τη Λίβερπουλ, ο Σολάνκε βρήκε ιδανικά τον Σαλάχ, ο οποίος με άψογο πλασέ πέτυχε το 1-0 (πρώτος παίκτης έπειτα τους Σουάρες, Τζέραρντ με διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ, 32/10). Στο 40ο λεπτό ήρθε το δεύτερο τέρμα, με τον Λόβρεν να σκοράρει με κεφαλιά! Οι Κόκκινοι μπήκαν το ίδιο δυνατά και στην επανάληψη, με τον Σολάνκε στο 53' να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Premier με τη Λίβερπουλ! Στο 85' ο Ρόμπερτσον έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώντας το 4-0!



A great campaign at Anfield.

Thank you as always for your exceptional support. pic.twitter.com/s8Z1RS27N8

— Liverpool FC (@LFC) May 13, 2018