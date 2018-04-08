Τα στιγμιότυπα της Premier League (vids)

Eβερτον - Λίβερπουλ 0-0
Эвертон-Ливерпуль | Обзор матча HD 720 от Обзоры Футбольных Матчей на Rutube.
Μπόρνμουθ - Κρίσταλ Πάλας 2-2
Μπράιτον - Χάντερσφιλντ 1-1
Λέστερ - Νιούκαστλ 1-2
Στόουκ - Τότεναμ 1-2
Сток Сити 1-2 Тоттенхэм. Обзор матча от Серёжа Стратий на Rutube.
Γουότφορντ - Μπέρνλι 1-2
Уотфорд 1:2 Бернли | Обзор матча от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Γουέστ Μπρομ - Σουόνσι 1-1
Μαν. Σίτι - Μαν. Γιουνάιτεντ 2-3
Манчестер Сити 2-3 Манчестер Юнайтед. Обзор матча от Серёжа Стратий на Rutube.
Αρσεναλ - Σαουθάμπτον 3-2
Арсенал - Саутгемптон. Обзор матча. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Τσέλσι - Γουέστ Χαμ 1-1
Челси - Вест Хэм. Обзор матча. Англия. Премьер-лига 2017/18. 33 тур. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.