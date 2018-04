Οζίλ σε Μπεγιερίν: «F@#k off»

Η Αρσεναλ ήταν κακή για 74 λεπτό, η πίεση ήταν έντονη και σε ένα λάθος του Οζίλ ο Μπεγιερίν του έκανε παρατήρηση. Ο Γερμανός... ξέφυγε και τα «έχωσε» «F@#k off», μιλάς πολύ, περίμενε να τα πούμε στα αποδυτήρια...».

Ozil is looking to scrap bellerin in the changing room ''you speak to much. Wait till Inside'' pic.twitter.com/fMwOl5tLOZ

