Φόβοι για Κέιν και Μουντιάλ (vid)

Ο Χάρι Κέιν τραυματίστηκε νωρίς στην εκτός έδρας νίκη της Τότεναμ επί της Μπόρνμουθ και πλέον άπαντες φοβούνται τα χειρότερα. Ουσιαστικά του γύρισε ο αστράγαλος και αναμένεται η ανακοίνωση της Τότεναμ για το τι ακριβώς έχει συμβεί στον απόλυτο Αγγλο σκόρερ. Ωστόσο, ενώ αρχικά είχαν πει ότι θα έβγαινε το ιατρικό πόρισμα τη Δευτέρα, αυτό μετατέθηκε για την Τρίτη.

Αυτό μεγάλωσε κατακόρυφα την αγωνία, αλλά και το φόβο ότι υπάρχει περίπτωση η ζημιά να είναι σοβαρή και να χάσει ακόμα και το Μουντιάλ. Η εικόνα του με πατερίτσες και προστατευτικό στο πόδι αύξησε τις ανησυχίες και τις φήμες.

Afternoon, Doc. Thoughts on Harry Kane injury here? Appreciate you. @ProFootballDoc pic.twitter.com/4QLBgLIBFl

— KickCovered (@KickCovered) March 11, 2018