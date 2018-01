Ανανέωσε ως το 2019 ο Μάτα

Εκτός από τις μεταγραφές για όλες τις ομάδες υπάρχουν και οι ανανεώσεις συμβολαίων. Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπήρξε μια σημαντική ανανέωση, καθώς παρέμεινε στο Ολ Τράφορντ ο Χουάν Μάτα, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα. Μόλις ενημερώθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο για την συμφωνία με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό ανέφερε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Όταν ήρθα στη Γιουνάιτεντ όλοι έλεγαν ότι με μένα θα έχει πρόβλημα, αλλά τώρα ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμα έναν χρόνο. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, για την ομάδα και για τους υπόλοιπους παίκτες».

.@JuanMata8 has spoken to #MUTV following the extension of his #MUFC contract, with the deal now running until June 2019.

https://t.co/xkvabjtRcD pic.twitter.com/UCe0eEbfIF

— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2018