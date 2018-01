Kέιν, ο κορυφαίος Αγγλος για το 2017! (vid)

Ο 24χρονος έγινε με αυτό τον τρόπο ο πρώτος σκόρερ για club και Εθνική ομάδα μέσα στο 2017 και ο πρώτος τα τελευταία 8 χρόνια που δεν λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέσι που κλείνει το έτος στο Νο1 των σκόρερ. Ο Κέιν χρειάστηκε 52 παιχνίδια με τους Spurs και την Αγγλία για να φτάσει στα 56 τέρματα, τα οποία του χάρισαν το Νο1 πάνω από τον Αργεντινό σταρ της Μπαρτσελόνα που έμεινε στα 54 (σε 64 ματς). Ετσι, πήρε απόλυτα δίκαια και τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη για το 2017! Ας απολαύσουμε τα γκολ του στη χρονιά που έφυγε...

OFFICIAL: Harry Kane has been voted England Men's Player of the Year.

[via @England] pic.twitter.com/hKFz0MEBAA

— Squawka News (@SquawkaNews) January 22, 2018