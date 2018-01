Από τα 385 ευρώ στα 10.385 ευρώ την εβδομάδα!

Από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Άρσεναλ. Αν έλεγες σε κάποιον πως ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος μέσα σε έξι μήνες θα έκανε την διαδρομή Γιάννενα - Λονδίνο για χάρη της Άρσεναλ το λιγότερο που θα σου έλεγε είναι ότι θα πρέπει να σε δει γιατρός γιατί πρέπει να έχεις θέμα.

Τελικά όμως επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να σε βοηθήσει να πρταγματοποιήσεις και τα πιο τρελά σου όνειρα, ο Αρτινός αμυντικός όχι μόνο πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά πλέον είναι μέλος της Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ.

Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι και την παρουσία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Μαυροπάνος αλλάζει και οικονομικό στάτους. Από τα 385 ευρώ την εβδομάδα πλέον ο νέος αμυντικός των «κανονιέρηδων» θα αμείβεται με 10.385 ευρώ εβδομαδιαίως (!). Η αύξηση ζαλίζει αν σκεφτεί κανείς ότι οι ετήσιες αποδοχές του στα Γιάννενα έφταναν τις 10.000 ευρώ την ώρα που στην Άρσεναλ οι ετήσιες αποδοχές του φτάνουν μικτά τις 600.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε την εφορία που είναι στο 42% και το 10% της εισφοράς αλληλεγγύης, μένει ένα καθαρό ποσό της τάξης των 285.000 ευρώ. Επίσης, στο συμβόλαιό του προβλέπεται αύξηση της τάξης του 8% από τους Λονδρέζους.

Όσον αφορά το κόστος της μεταγραφής αυτή θα φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ με τον «Άγιαξ» να διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης, ενώ ο Απόλλωνας θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 54.000 ευρώ για τροφεία. Not bad at all για ένα παιδί που ως νέος βοηθούσε ακόμα και στο κουβάλημα κατά την διάρκεια των προπονήσεων.