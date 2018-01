Έναν από τους πιο φορμαρισμένους του παίκτες θα στερηθεί ο Ζοσέ Μουρίνιο. Λίγο πριν το ματς της Γιουνάιτεντ με την Έβερτον η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο Άσλεϊ Γιανγκ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για το χτύπημά του εκτός φάσης στον Τάντιντς στο 0-0 με την Σαουθάμπτον.

Looks like the ref missed this from Ashley Young... RT to spread awareness. #saintsfc #MUNSOU pic.twitter.com/IJYNoKrIpN

— The Saints Report (@TheSaintsReport) December 30, 2017