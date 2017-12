Εκανε μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει... άρωμα της νέας του ομάδας και στη συνέχεια το νέο απόκτημα της Λίβερπουλ βρέθηκε στα επίσημα του Ανφιλντ για να παρακολουθήσει το ματς της Λίβερπουλ με τη Λέστερ. Θυμίζουμε, πως η μεταγραφή του Ολλανδού έφτασε τα 75 εκατ. λίρες η πιο ακριβή αμυντικού παίκτη.

This is Vanfield. Big Virg. Virgil Van Dijk. Arrives at Anfield today. #LFC #LIVLEI @VirgilvDijk pic.twitter.com/rqIiaeG5MC

— LFC Photo (@LFCphoto) December 30, 2017