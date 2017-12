Ο Χάρι Κέιν είναι θρύλος! (vids)

Χάρι Κέιν των ρεκόρ! Ο σταρ της Τότεναμ, βρήκε δίχτυα δύο φορές μέσα σε ένα ημίχρονο, κι ακόμα μια στην επανάληψη κόντρα στη Σαουθάμπτον, έσπασε το θρυλικό ρεκόρ του Άλαν Σίρερ, φτάνοντας τα 39 γκολ στην Premier League σε ένα ημερολογιακό έτος! Παράλληλα, ξεπέρασε τον Μέσι στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ για το 2017, έχοντας βρει δίχτυα 56 φορές φέτος. Δεν σταματά εκεί, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της Premier League με έξι χατ τρικ σε ένα ημερολογιακό έτος!

Ποια ήταν η αντίδραση του Αλαν Σίρερ; «Eίχες ένα υπέροχο 2017 Χάρι Κέιν. Σου αξίζει να κρατάς το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ στην Premier League σε ένα ημερολογιακό έτος. Μπράβο και συνέχισε την καλή δουλειά», έγραψε στο twitter! Οι αριθμοί είναι... τρελοί για τον απίθανο φορ των Σπερς, μιας και έφτασε τα 56 γκολ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του, αλλά και την Εθνική Αγγλίας.

Αναλυτικά οι 5 κορυφαίοι σκόρερ του 2017

1. Χάρι Κέιν, 56 γκολ ( 49 με Τότεναμ και 7 με Αγγλία)

2. Λιονέλ Μέσι, 54 γκολ (50 με Μπαρτσελόνα και 4 με Αργεντινή)

3. Εντισον Καβάνι, 53 γκολ (50 με Παρί και 3 με Ουρουγουάη)

4. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, 53 γκολ (44 με Μπάγερν και 9 με Πολωνία)

5. Κριστιάνο Ρονάλντο, 53 γκολ (42 με Ρεάλ, 11 με Πορτογαλία)

67 - @HKane sends a majestic chip over Forster to complete his hat-trick in style. Sublime.

⚪️ #THFC 5-1 #SaintsFC pic.twitter.com/Iw3ICPihcu

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 26, 2017