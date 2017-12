Υστερα από από τις εντός έδρας απώλειες κόντρα σε Εβερτον και Γουέστ Μπρομ, η ομάδα του Γίργκεν Κλοπ επέστρεψε στις επιτυχίες και αφού αποδείχθηκε μία κλάση πάνω από την Μπόρνμουθ, επικράτησε 0-4 στο Vitality και επέστρεψε στο top-4 της κορυφαίας κατηγορίας στο Νησί. Εκπληκτικό ματς για τους Reds έκανε ο Κουτίνιο, που άνοιξε το σκορ με γκολάρα, ενώ ο Σαλάχ 'χτύπησε' για 20η φορά πριν τα Χριστούγεννα, πιάνοντας επίδοση που είχε τελευταίος ο Ιαν Ρας το 1987. Επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και έπαιξε 20 λεπτά, από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες, για 6ο ματς χωρίς νίκη οι Cherries που παρέμειναν κολλητά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς ξεκίνησε με ρυθμό κυρίως χάρη στην Λίβερπουλ, η οποία λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ στο 11' όμως το πολύ όμορφο φάουλ του Φιρμίνο πήγε στο δοκάρι του Μπέγκοβιτς. Οι Reds είχαν δείξει ήδη ότι θα είναι το αφεντικό και στο 20' ο Κουτίνιο με καταπληκτικές ντρίμπλες και τελείωμα στη γωνία έκανε το 0-1. Στο 27' ο Φιρμίνο πρόλαβε μια - χωρίς υπερβολή - χαμένη μπάλα και στην έστειλε στον δρόμο του Λόβρεν που με κεφαλιά ψαράκι έκανε το 0-2 για να έχουν οι γηπεδούχοι δοκάρι στο 39' με τον Ντεφόε που στάθηκε άτυχος στο τετ-α-τετ μετά την πάσα του Στάνισλας. Στο 43' ο Σαλάχ έχασε τρομερή ευκαιρία ύστερα από πάσα μισό γκολ του Κουτίνιο, όμως στο επόμενο λεπτό σκόραρε συγκλίνοντας από αριστερά και τελείωνοντας τη φάση για 0-3.

Το δεύτερο μέρος, όπως αναμενόταν ίσως, δεν είχε τόση ενέργεια και φάσεις, αν και η Λίβερπουλ συνέχισε να παίξει επιθετικά. Στο 59' ο Τσάμπερλεϊν έκλεψε, έκανε κούρσα και σούταρε από πλάγια αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι, για να κάνει η Λίβερπουλ το 0-4 στο 66' όταν μετά τη σέντρα του Κουτίνιο, ο Φιρμίνο - καθαρά από θέση οφσάιντ - πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Μπέγκοβιτς. Στο επόμενο κομμάτι του αγώνα ο Κλοπ προχώρησε σε αλλαγές και μέχρι το φινάλε τίποτα δεν άλλαξε.

Μπόρνμουθ (Εντι Χάου): Μπέγκοβιτς, Ντάνιελς (56' Κουκ), Ακε, Φράνσις, Σμιθ, Κουκ, Σέρμαν, Αϊμπ, Πόου (46' Φρέιζερ), Κινγκ (31' Στάνισλας), Ντεφόε.

Λίβερπουλ (Γίργκεν Κλοπ): Μινιολέ, Γκόμες, Λόβρεν, Κλάβαν, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ, Τσάμπερλεϊν, Κουτίνιο (86' Ινγκς), Σαλάχ (71' Λαλάνα), Φιρμίνο (76' Σολάνκε).

4 - @LFC are the first team in top-flight history to have won four consecutive away games by a margin of at least three goals. Record. pic.twitter.com/Kjowqc6676

— OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2017