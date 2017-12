Για τον μικρό Μπεν... (pics)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήγε να παίξει στο Μπρίστολ με τη Σίτι αναζητώντας για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο σερί νίκες. Δεν τα κατάφερε, καθώς οι φορμαρισμένοι Ρόμπινς συνέχισαν με 2-1 την εξαιρετική πορεία τους των τελευταίων αγώνων. Πριν το ματς ωστόσο, οι Reds προχώρησαν σε μια κίνηση που κέρδισε το χειροκρότημα όλων.

Ο μικρός Μπεν, οπαδός της Μπρίστολ Σίτι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 8 ετών και οι παίκτες των Tricky Trees βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο του Ashton Gate με μπλουζάκια που έφεραν το όνομα και την ηλικία του μικρού, προβάλλοντας παράλληλα το Children hospice South West, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που βρίσκεται στο πλευρό παιδιών με ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους.

Αντίστοιχα μπλουζάκια φορούσαν φυσικά και οι γηπεδούχοι, ενώ στο 8' οι οπαδοί ένωσαν για ένα λεπτό το χειροκρότημά τους.

Ο Μπεν Πρίτσαρντ ήταν... Ρόμπιν από κούνια, έχοντας το δικό του εισιτήριο διαρκείας. Λάτρευε το ποδόσφαιρο, παίζοντας στην τοπική ομάδα Πόρτισχεντ Τάουν Σπαρκς, ενώ σπανίως φορούσε κάτι άλλο από τη φανέλα της Μπρίστολ. Κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκε στους γονείς του ότι δεν μπορούσε να κουνήσει καλά το χέρι. Αποδείχθηκε ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο, μία σπάνια περίπτωση που χτυπά απευθείας στο σημείο που ελέγχει τα πάντα. Μεταφέρθηκε στην οικογένειά του ότι έχει το πολύ έναν ακόμα χρόνο.

Ο Μπεν μεταφέρθηκε στο Νότιγχαμ, όπου εισήχθη σε πειραματική θεραπεία. Η Φόρεστ τον κάλεσε στο γήπεδο και στην προπόνηση, όπου φυσικά πήγε με μπλουζάκι της Μπρίστολ και φωτογραφήθηκε με τους ποδοσφαιριστές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Charlton Farm, ένα από τα τρία κέντρα που ανήκουν στην Children Hospice, η οποία φρόντισε να είναι στο πλάι της οικογένειας σε όλες τις δύσκολες στιγμές.

Ο μικρός Μπεν έφυγε από τη ζωή στις 9 Νοεμβρίου και η ομάδα της καρδιάς του, μαζί με εκείνη που του άνοιξε την αγκαλιά της για να αισθανθεί ζεστασιά, τον τίμησαν με τον τρόπο που ο ίδιος θα ήθελε. Στο χορτάρι...

The #NFFC players are warming up in special t-shirts this afternoon which remember young @bcfctweets fan Benjamin Pritchard who sadly passed away at the age of just eight. pic.twitter.com/TPYt0WRy4i

— Nottingham Forest FC (@NFFC) December 16, 2017