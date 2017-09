Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Μεντί (pic)

«Άσχημα νέα παιδιά. Θα πάω δανεικός στην ομάδα των τραυματισμών για κάποιους μήνες», ήταν μέρος του μηνύματος του Μεντί στα social media. Οι φόβοι για τον Γάλλο επιβεβαιώθηκαν, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε ότι υπέστη ρήξη χιαστών και θα λείψει για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο θα δώσει μάχη με το χρόνο προκειμένου να ξαναπαίξει μέχρι το τέλος της σεζόν...

Bad news guys ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully

— Benjamin Mendy (@benmendy23) September 28, 2017