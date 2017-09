Γκολάρα ο Μαζουακού (vid)

Η Γουέστ Χαμ είχε ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση του Λιγκ Καπ, καθώς ήταν μπροστά με 2-0 και το ματς με την Μπόλτον βρισκόταν στο 90'. Στο σημείο εκείνο ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού είπε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Με έναν... κεραυνό έξω από την περιοχή, διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και αποθεώθηκε.

Arthur Masuaku's @ArthurMasuaku goal from 20 yards on 94 minutes to make it 3-0 to the Hammers pic.twitter.com/Gmxp5ZzfiL

— West Ham Football (@westhamfootball) September 19, 2017