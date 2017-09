Πέντε φορές είχε βρεθεί ο Μουρίνιο απέναντι στον Κούμαν στη μάχη των πάγκων και δεν είχε αναδειχθεί νικητής σε καμία περίπτωση. Τα σερί, όμως, είναι για να σπάνε και η Γιουνάιτεντ επιβλήθηκε με 4-0 της Έβερτον, σκοράροντας τρία γκολ στο τέλος, για να επιστρέψει στις νίκες και να χαρίσει την πρώτο στον Μουρίνιο επί του Ολλανδού.

Το ματς ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 4’ ο Βαλένσια με σουτάρα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πίκφορντ για το 1-0! Οι κόκκινοι διάβολοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, αλλά ήταν κακοί επιθετικά, αποφάσισαν να μην ρισκάρουν και οι φάσεις ήταν λιγοστές. Στο 21’ ο Ρούνεϊ πλησίασε στην ισοφάριση για την Έβερτον στην επιστροφή του στο Old Trafford, αλλά είδε την μπάλα να περνάει άουτ, πριν ο Λουκάκου χάσει την ευκαιρία του αγώνα στο 26’. Το 1-0 έμεινε μέχρι το ημίχρονο, με τους παίκτες του Κούμαν να απογοητεύουν.

9 - Nine of the 24 Premier League goals scored in the final 10 minutes of games this season have been scored by @ManUtd (38%). Pressure. pic.twitter.com/iqAyVaH8ii

— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2017