Ζλάταν: «Δεν έφυγα ποτέ... »! (pic)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς γουστάρει που επέστρεψε στη Γιουνάιτεντ και δεν το κρύβει. Τα βίντεο και γενικότερα οι αναρτήσεις του στα social media δείχνουν ότι ο Σουηδός σούπερ σταρ ανυπομονεί να μπει στο γήπεδο με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων. Τελευταίο χτύπημα του μία φωτογραφία με απλωμένες εμφανίσεις και το νούμερό του που πλέον θα είναι το 10.

Με αυτό κιόλα... έπαιξε στο σχόλιό του: «Δεν έφυγα ποτέ. Απλώς αναβάθμισα το νούμερό μου», έγραψε, αφήνοντας οριστικά πίσω του το Νο9, που έχει πάρει ο Λουκάκου, φυσικά έχοντας λάβει πρώτα την άδεια από τον Ιμπρα.

I never left, I just upgraded my number @ManUtd pic.twitter.com/lgSviWHzei

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 7, 2017