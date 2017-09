Μουρίνιο είσαι τεράστιος... γκολκίπερ! (vids)

Η φωτιά στον «πύργο της Κολάσεως» με τους 24 ορόφους στο Δυτικό Λονδίνο, κοντά στο Νότινγκ Χιλ, είχε συγκλονίσει την Αγγλία τον Ιούνιο. Στον πύργο Γκρένφελ έχασαν τη ζωή τους 58 άνθρωποι, σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων ετών στη χώρα. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος ενώθηκε και σε ένα από τα φιλικά για την ενίσχυση των θυμάτων είδαμε τον Ζοσέ Μουρίνιο σε ρόλο έκπληξη. Η παρέα του Σίρερ αντιμετώπισε αυτή του Φέρντινταντ και o Special One υπερασπίστηκε με.. ετιτυχία την εστία της ομάδας του πρώην αμυντικού της Γιουνάιτεντ!

