Στα 100 εκατ. Αρσεναλ-Μονακό, αποφασίζει ο Λεμάρ

Αγγιξε ταβάνι τελικά το deal για τον Τόμας Λεμάρ. Η Μονακό δεν ήθελε να τον πουλήσει, αλλά από τη στιγμή που η Αρσεναλ είναι διατεθειμένη να πληρώσει 100 εκατ. ευρώ, τότε δέχτηκε. Σύμφωνα με τους Αγγλους οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έκλεισε η μεταγραφή. Το θέμα τώρα είναι να θελήσει να πάει στο Λονδίνο ο παίκτης, κάτι που στην κατάσταση της φετινής Αρσεναλ δεν το λες και σίγουρο. Σε λίγο θα δείξει...

BREAKING: @Arsenal have made a bid which we believe may rise to more than £92m (€100m) for Monaco’s Thomas Lemar – Sky sources. #SSN

I'm told that Monaco and Arsenal have agreed a fee for Lemar but that it's now down to the player to decide if he will go #AFC

— James Ducker (@TelegraphDucker) August 31, 2017