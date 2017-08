Πήρε Αζάρ η Τσέλσι

Στα μπλε ντύθηκε και ο τρίτος γιος της οικογένειας Αζάρ. Ο Κιλιάν που αγωνιζόταν στην ουγγρική Ουίπεστ, υπέγραψε συμβόλαιο με την Τσέλσι. Ετσι, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός που πάει αρχικά στην Β' ομάδα, έκλεισε τον κύκλο των Αζάρ με τους Λονδρέζους, καθώς εκτός του Εντέν, έχει υπάρξει μέλος τους και ο μεσαίος αδερφός, Τοργκάν, που παίζει στην Γκλάντμπαχ.

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...

https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2017