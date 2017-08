Το δολοφονικό τάκλιν του Μπρίτος! (vids)

Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Γουότφορντ έφυγε χωρίς να υπολογίζει τίποτα βλέποντας τον αντίπαλό του της Μπράιτον, ενώ... αντέδρασε κιόλας όταν αποβλήθηκε!

Aξίζει να σημειωθεί ότι από το ξεκίνημα της προηγούμενης χρονιάς ο Μπρίτος έχει αποβληθεί τρεις φορές, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτης στην Premier League.

Δείτε τα video

Wow. This is the shocking tackle from Britos! #watfordfc pic.twitter.com/HVp70mrv55

— HCT Views (@HCTviews) August 26, 2017