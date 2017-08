Ανακοίνωσε Σάντσες η Τότεναμ (vids)

Ηταν γνωστό, τώρα είναι και επίσημο. Οι Spurs έκαναν δικό τους τον Ντάβιντσον Σάντσες από τον Αγιαξ δαπανώντας 35 εκατ. ευρώ. Ο 21χρονος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και θα είναι στη διάθεση του Μαουρίσιο Ποκετίνο φορώντας τη φανέλα με τον αριθμό 6.

A message from the new boy, @daosanchez26. #WelcomeSanchez pic.twitter.com/6VM5AT4OxC

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2017