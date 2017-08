Στη Σαουθάμπτον θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζακ Ρόουζ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Ο 22χρονος γκολκίπερ είχε μείνει ελεύθερος τον Ιούλιο από τη Γουέστ Μπρομ. «Υπάρχει μία ομάδα εξαιρετικών τερματοφυλάκων εδώ, από τους οποίους μπορώ να μάθω πολλά».

#SaintsFC is pleased to announce the signing of young goalkeeper Jack Rose: https://t.co/lsEP1sjJIV

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 14, 2017