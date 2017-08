Βουτιά ο Γουίλιαν; (vid)

Ο Γουίλιαν έπεσε στην περιοχή της Άρσεναλ στον τελικό του Σούπερ Καπ, αλλά δέχθηκε κίτρινη κάρτα για θέατρο, το οποίο από φέτος στην Premier League θα τιμωρείται με δύο αγωνιστικές. Έκανε ο Βραζιλιάνος, όμως, θέατρο;

Με το πρώτο ριπλέι φαίνεται να μην υπάρχει επαφή με τον Μπεγιερίν, αλλά στα social media η φάση συγκέντρωση μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βραζιλιάνος πέφτει στο έδαφος επειδή μπλέχτηκαν τα πόδια του. Οπότε σίγουρα δεν έκανε θέατρο και δεν έπρεπε να δεχθεί την κάρτα. Τώρα, αν υπήρξε ανατροπή και πέναλτι από τον Ισπανό, είναι άλλη κουβέντα. Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

If you can't see Bellerin's knee hit Willian's heel then you're blind pic.twitter.com/yb8myqPpDs

— SWH (@MadMontana) August 6, 2017