Μάτα είσαι ψυχάρα!

O Xoυάν Μάτα είναι παιχταράς, αλλά και μεγάλη ψυχή. Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του blog πως αποφάσισε να δωρίσει το 1% του μισθού του κάθε φορά που εισπράττει χρήματα, ώστε να βοηθήσει συνανθρώπους του. «Κάθε φορά που κάποιος υπογράφει σε κάποια ομάδα, κάθε φορά που λαμβάνει τον μισθό του, κάθε φορά που υπάρχουν έσοδα, το 1% μπορεί να πηγαίνει σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Μπορεί ν' αποτελέσει μια μεγάλη βοήθεια για φαγητό, για ευαισθητοποίηση, για ενεργοποίηση ενός ολόκληρου συστήματος» τόνισε ο Ισπανός και κατέληξε: «Ψάχνω κι άλλους, συμπαίκτες, πρώην συμπαίκτες, αντιπάλους, προπονητές, προέδρους. Ελπίζω άλλους 10. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

An amazing project starts today. Please take a moment to check it out. #CommonGoal https://t.co/UJbedfXnpW

— Juan Mata García (@juanmata8) August 4, 2017