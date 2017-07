Και τυπικά στην Τσέλσι ο Μοράτα

Ο Αντόνιο Κόντε ήθελε επιθετικό ύστερα απ' όσα συνέβησαν με τον Ντιέγο Κόστα και οι Μπλε τελείωσαν και τυπικά τη μεταγραφή του 24χρονου, ο οποίος πέρυσι έβαλε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις αν και ήταν αλλαγή στους Blancos. Ο Μοράτα έβαλε υπογραφή για 5 χρόνια και κόστισε στους Λονδρέζους 80 εκατ. ευρώ. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι εκπληκτικό συναίσθημα το να είμαι μέλος αυτού του club. Θέλω να δουλέψω σκληρά, να πετύχω όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ και να κατακτήσω όσο πιο πολλούς τίτλους γίνεται» είπε ο Ισπανός, ενώ ο τεχνικός διευθυντής, Μάικλ Εμενάλο, δήλωσε. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Αλβαρο, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην Τσέλσι και ανυπομονώ να τον δω σε δράση. Εχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει σε υψηλό επίπδο και είναι εξαιρετική προσθήκη για τον Αντόνιο».

