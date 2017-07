Ο 23χρονος δεξιός μπακ Χαβιέ Μανκίγιο ανήκει πλέον στη Νιούκαστλ.

Ο παίκτης άνηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης και και πέρυσι έπαιζε δανεικός στην Σάντερλαντ.

Κατά το παρελθόν έχει περάσει και από τις Μαρσέιγ-Λίβερπουλ.

Some things are just better in black and white. #WelcomeJavier #NUFC pic.twitter.com/uG3GBAkuCl

— Newcastle United FC (@NUFC) July 21, 2017