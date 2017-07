Επίσημα στην Τσέλσι ο Μοράτα

Λίγες ώρες μετά το τσουνάμι των ρεπορτάζ που ήθελαν Ρεάλ και Τσέλσι να τα βρίσκουν για τη μεταγραφή του 24χρονου, τα δύο club επιβεβαίωσαν το deal. Ο Ισπανός επιθετικός, αν όλα πάνε καλά στις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2022 με τους Μπλε και θα λαμβάνει ετησίως 9 εκατ. ευρώ. Η Ρεάλ ευχαρίστησε στην ανακοίνωση τον διεθνή άσο για τον επαγγελματισμό του και σίγουρα τον ευχαριστεί πολύ περισσότερο για τα 80 εκατ. ευρώ που θα βάλει στα ταμεία της, μόλις 12 μήνες μετά τα 30 που είχε πληρώσει στην Γιουβέντους για να τον πάρει πίσω στην Μαδρίτη. Ο Μοράτα ήταν πέρυσι αναπληρωματικός στην ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν που κατέκτησε La Liga και Champions League και παρότι ερχόταν κυρίως από τον πάγκο κατάφερε να σκοράρει 20 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Η μεταγραφή είναι η πιο ακριβή της ιστορίας για Ισπανό ποδοσφαιριστή, αφού ξεπέρασε τα χρήματα που είχαν δοθεί -πάλι από την Τσέλσι- για τον Φερνάντο Τόρες και είναι η 8η πιο δαπανηρή όλων των εποχών.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2017