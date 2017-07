O Λουκάκου έγινε... Stormzy! (pics)

Η γκάφα του καλοκαιριού ανήκει στην εφημερίδα «Herald» της Ιρλανδίας! Οι Ιρλανδοί έβαλαν στο πρωτοσέλιδό το μεγάλο deal της Γιουνάιτεντ με τον Λουκάκου, αλλά... μπέρδεψαν το ποδόσφαιρο με το χιπ χοπ, αφού αντί για τον Βέλγο έβαλαν τον διάσημο καλλιτέχνη, Stormzy. Μάλλον τους μπέρδεψε το γεγονός πως ο Stormzy είχε φωτογραφηθεί παλιά με τον Μπέκαμ και μπλούζα της Μάντσεστερ.

Guys that ain't Lukaku that's @Stormzy1. I'm also available for a run out up front if Spurs don't offer me a deal pic.twitter.com/yWdhMJb7q7

— David Lammy (@DavidLammy) July 10, 2017